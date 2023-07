Wichtig: Die Anforderungen der Deutschen Rettungsschwimmabzeichen sind nicht deckungsgleich mit denen der Schwimmabzeichen, die es ebenfalls in Bronze, Silber und Gold gibt. Die Schwimmabzeichen bescheinigen vor allem die eigene Schwimmfähigkeit. Ein Rettungsschwimmabzeichen verleiht eine Wasserrettungsorganisation, wie in Deutschland die DLRG, an Prüflinge, die zeigen, dass sie verunglückte Schwimmer aus dem Wasser retten können.