Vorfall an Schöppenstedter Tankstelle: Mann schlägt auf Auto

Die Polizei sucht nach einem Vorfall an der Aral-Tankstelle am Schwarzen Weg in Schöppenstedt im Kreis Wolfenbüttel nach einem unbekannten Mann. Er soll am 25. Juni gegen 18.30 Uhr einen anderen Tankstellen-Besucher nicht nur beschimpft haben, sondern auch mit einem Schraubendreher auf dessen Auto gehauen haben. Am Wagen des 21-Jährigen entstand im Wert von rund 400 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 60 Jahre

170-176 Zentimeter groß

kräftige Statur

graue Haare

Zeugenhinweise gehen an die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540.

