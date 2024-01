Salzgitter-Bad. Die Geschichte von Azuma berührte die Herzen unserer Leser. Was aus dem Kater geworden ist, lesen Sie hier.

Eine ungewöhnliche Geschichte hatte Kater Azuma hinter sich, als er einst in das Tierheim an der Warne in Salzgitter-Bad einzog. Das damals etwa zweijährige „Tier der Woche“ wartete dann im vergangenen Jahr lange auf ein Zuhause, in dem er sein dominantes Wesen in vollen Zügen ausleben kann. Die gute Nachricht: Azuma hat inzwischen ein neues Zuhause.

Er ist längst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Salzgitter heimisch geworden, berichtet Benjamin Kozlowski, stellvertretender Vorsitzender des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung, auf Nachfrage unserer Zeitung. Gern hätten wir Azuma in seinem neuen Zuhause besucht, doch die neuen Besitzer möchten das nicht. Kein Problem. Doch die Nachricht, dass der Kater ein tolles Zuhause gefunden hat, wollten wir unseren Leserinnen und Lesern doch nicht vorenthalten.

Azuma hatte offenbar genug vom Leben auf der Straße und machte es sich in einer Wohnung gemütlich

Kater Azuma hatte mit einer ganz besonderen Geschichte die Herzen unserer Leserinnen und Leser erobert. Zu seiner Zeit auf der Straße hatte er offenbar irgendwann keine Lust mehr auf die täglichen Straßenpöbeleien mit anderen Artgenossen, auf Streitigkeiten und Futterkämpfe legte er ebenfalls keinen Wert mehr, hieß es in dem Bericht des Tierheims Salzgitter. Im Juni 2022 spähte er also ein Objekt seiner Begierde aus, und als sich seine Chance bot, verschaffte sich Azuma Zutritt zu einer Wohnung, die ihm offensichtlich gut gefiel. Doch der Hausherr schien wenig erfreut über Azumas Plan, hier künftig und dauerhaft leben zu wollen. Mittels einer Lebendfalle konnte der Kater gesichert werden. Er wurde dann in die Obhut des Tierheims Salzgitter gegeben.

In seinem Katzenzimmer präsentierte sich der Rotschopf dann als dominantes Wesen, welches sich nicht unbedingt mit jedem Artgenossen verträgt. Wie so oft im Leben entscheidet die Sympathie über ein Zusammenleben. Gesundheitlich erfreute sich der im Mai 2021 geborene Kater bester Gesundheit, seine Zeit in freier Natur hatte er gut überstanden. Doch diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Azuma habe ein tolles Zuhause gefunden, versichtert Kozlowski.