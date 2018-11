London Die britische Pop-Gruppe Spice Girls geht wieder auf Tournee. Das kündigten vier der ehemals fünf Mitglieder in einem Internet-Video an. Im Juni 2019 geben Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Mel B mehrere Konzerte in Großbritannien. Nicht dabei sein wird Victoria Beckham. Sie widmet sich Medienberichten zufolge lieber ihrem Mode-Label. Stattdessen stößt die 29 Jahre alte Sängerin Jess Glynne dazu. Sie wird als Special-Guest auftreten.

