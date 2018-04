Meine Woche im „Wohnzimmer“

„Typisch Kanacken, immer so drehen dass sie denken sie wären die geilsten“, schreibt Vanessa*. Ihr Facebook-Cover-Foto ziert ein Audi RS 6. „Kommen her bekommen alles in den Arsch gesteckt arbeiten wissen sie nicht wie es geht nur unseren Stadt auf der Tasche liegen und wir müssen arbeiten um uns...