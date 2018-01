Motivieren Medien Terroristen?

Foto: Michael Kappeler/dpa

Reporter stehen am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin – dem Anschlagsort. Bei dem Terrorakt starben im Dezember 2016 zwölf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt, als der Attentäter Anis Amri einen LKW in die Menschenmenge steuerte. Foto: Michael Kappeler/dpa