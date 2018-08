Fallstrick Terrasse auf dem Dach

Auch wenn Teile einer Terrasse zum Gemeinschaftseigentum zählen, sind Eigentümer unter Umständen alleine für deren Sanierung verantwortlich. Entscheidend ist, was in der Teilungserklärung und der dazugehörigen Gemeinschaftsordnung steht, wie ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) in Karlsruhe...