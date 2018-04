Gut jeder Sechste nutzt Smart Home

München Gut jeder Sechste (16 Prozent) nutzt vernetzte Schalter, Lautsprecher oder andere Smart-Home-Lösungen. Unter den 35- bis 44-Jährigen ist der Anteil mit 23 Prozent am größten, zeigt eine Befragung von Research Now. Am weitesten verbreitet sind laut Umfrage vernetzte Schalter und Steckdosen...