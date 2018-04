Teure Farbe ist unterm Strich oft billiger

Beim Kauf von Wandfarbe sollten Nutzer auf deren Ergiebigkeit achten. Hersteller geben diese in der Regel als „Verbrauch pro Quadratmeter“ an. Denn Billigfarbe deckt häufig nicht so gut, teilt die Verbraucher Initiative mit. Oft brauche man davon mehr, und der Kauf lohne sich letztlich nicht. ...