Pick-up rammt geparkten Opel in Schöningen – Fahrer flüchtet

Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, die sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Büddenstedter Straße ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte gegen 19.45 Uhr ein Pick-up auf dem Parkplatz rückwärts aus und stieß dabei gegen einen gegenüber abgestellten Opel Cassada. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Dabei habe er einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Der Fahrzeugführer habe sich noch umgeschaut, sei allerdings dann vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Schöningen bittet Zeugen, sich zu melden

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und dem Verursacher lautstark hinterhergerufen, was dieser jedoch gänzlich ignoriert habe. Ferner fuhr eine weitere Zeugin dem flüchtigen Pick-up hinterher, hupte und betätigte die Lichthupe, doch auch dies habe den Unfallverursacher völlig unbeeindruckt gelassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pick-up geben können. Insbesondere bitten die Beamten die Fahrzeugführerin, die dem Pick-up hinterhergefahren ist, sich zu melden. Zuständig ist das Polizeikommissariat am Burgplatz, Telefon (05352)95105-0.

