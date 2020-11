Am Samstag wird der Elm bei Schöningen bejagt.

Schöningen. Wegen einer Jagd am Samstag, 14. November, bei Schöningen sind die L 652 und die K 12 dicht.

Die Elm-Autostraße ist am Samstag voll gesperrt

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel bejagt am kommenden Samstag, 14. November, den östlichen Teil des Elms großflächig. Aus diesem Grund sind die Elm-Autostraße (L 652) und die K 12 in der Zeit von 9 bis 14 Uhr voll gesperrt. Das schreiben die Landesforsten in einer Mitteilung. Die Elm- Autostraße (L 652) ist von Schöningen bis zum Verkehrskreisel Brunsleberfeld gesperrt, die K 12 von Groß Dahlum bis zum Grasdreieck (L 652) ebenfalls. Eine Umleitungsstrecke sei über Schöningen ausgeschildert.

Achtung: Hunde und Wildtiere können unerwartet die Straßen kreuzen Sperrung und Verkehrsberuhigung seien notwendig, da während der Jagd plötzlich Wildtiere oder Hunde die Straße queren könnten, heißt es weiter. Revierleiter Kai Stender von der Revierförsterei Groß Dahlum sagt: „Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und der eingesetzten Jagdhunde ist diese Vollsperrung erforderlich. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.“ Die großflächige Jagd diene insbesondere der Reduzierung der Schwarzwildbestände. Forstamtsleiter Andreas Baderschneider: „Die Reduzierung der Schwarzwildbestände ist insbesondere zur Verminderung der Seuchengefahr durch die Afrikanische Schweinepest und zur Vermeidung von Schäden in der Landwirtschaft erforderlich.“ Bewegungsjagd unter Beachtung der Infektionsschutzregelungen „Bei dieser Bewegungsjagd kommt ein spezifisch unter Beachtung der Infektionsschutzregelungen entwickeltes Hygienekonzept zur Anwendung“, erklärt Forstamtsleiter Baderschneider die Durchführung der Bewegungsjagd unter Corona-Bedingungen. Das Forstamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, mit besonderer Aufmerksamkeit zu fahren und die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Nach Beendigung der Jagd würden die Straßensperrungen umgehend aufgehoben.

red