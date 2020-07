Clus-Kirche Schöningen setzt das Online-Angebote fort

Schöningen. Auch wenn wieder Gottesdienste in der Kirche und unter freiem Himmel stattfinden, blieben in Schöningen die neuen Medien weiter erhalten.

Corona stellt auch Kirchengemeinden vor große Herausforderungen, die dazu zwingen, bisherige Formen von Gemeindeleben und Gottesdiensten zu überdenken. So überträgt die Clus-Kirche Schöningen seit März jede Woche ihre Gottesdienste im Internet, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgrund der positiven Resonanz wird demnach das Online-Angebot fortgesetzt, auch wenn nach anfänglichen Verboten wieder Gottesdienste mit Teilnehmern erlaubt sind. Bei gutem Wetter finden diese sonntags von 10.30 Uhr an unter freiem Himmel statt, ansonsten unter den gebotenen Hygienevorgaben in der Clus-Kirche Schöningen.

Schwierige Wochen

Pfarrer Olaf Brettin berichtet: „Schwierige Wochen liegen hinter uns. Wir mussten in einer Zeit Abstand zu unseren Mitmenschen einhalten, in denen Nähe und Zuspruch besonders nötig sind. Die erlassenen Beschränkungen sind wiederum nötig, um uns und unsere Mitmenschen vor Corona zu schützen.“ So sei es erstmals landesweit nicht möglich gewesen, Gottesdienste abzuhalten, und auch das Gemeindeleben sei weitestgehend heruntergefahren worden.

Eine Herausforderung

„Als Kirchengemeinde waren wir herausgefordert, neue Wege zu suchen, um in diesen bewegten Zeiten Halt und Hoffnung zu schenken. So begannen wir im März, wöchentlich Video-Andachten und -Gottesdienste aufzuzeichnen, bei denen auch unsere Musiker eingebunden sind.“ Diese Angebote seien in der Regel Sonntagabend auf YouTube und unter www.clus-kirche.de abzurufen. „Dieses Angebot werden wir auch in Zukunft fortsetzen, um online Menschen zu erreichen, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können“, gibt Brettin einen Ausblick.

Das Thema Gesang

Die Präsenzgottesdienste finden laut Mitteilung bei gutem Wetter unter freiem Himmel statt, da draußen Gemeindegesang möglich ist. In der Clus-Kirche finden Gottesdienste ohne Gemeindegesang, aber mit Vortragsliedern statt – mit dem gebotenen Abstand und mit Maskenpflicht mindestens beim Hinein- und Hinausgehen.

Langsam läuft auch das Gemeindeleben wieder an, im Rahmen der Möglichkeiten und mit der nötigen Verantwortung, so die Gemeinde. Aktuelle Informationen unter www.clus-kirche.de

red