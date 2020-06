Explosion im Keller in Schöningen: Haus nicht bewohnbar

Schöningen. Zur Explosion im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ist es am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Marienstraße in Schöningen gekommen.

Das teilt die Polizei mit. Bewohner sind demnach durch eine heftige Erschütterung und einen lauten Knall im Haus aufmerksam geworden.

Niemand in Schöningen verletzt

16 Menschen, so heißt es, hätten sich selbstständig aus dem Gebäudekomplex befreien können. Alle seien unverletzt geblieben. Am Gebäude sei jedoch Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Die Freiwillige Feuerwehr Schöningen sei mit mehr als 40 Einsatzkräften am Unglücksort gewesen.

An einer Erdgasheizung kam es zur Explosion

Nach ersten Erkenntnissen kam es laut Polizei im Bereich einer Erdgasheizung zur Explosion. Die Polizei Schöningen habe Teile des Gebäudes beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Marienstraße sei mehrere Stunden gesperrt worden. Eine Fachfirma habe die Erdgas- und Stromleitungen gesperrt. Daher sei es zu Störungen der Energieversorgung in Teilen der Marienstraße gekommen. Nach ersten Einschätzungen sei das Haus aktuell nicht bewohnbar. red