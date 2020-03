Unbekannte plündern Zigarettenautomaten in Beierstedt

Ein Zigarettenautomat wurde in der Nacht zu Sonntag in Beierstedt von Unbekannten demontiert. Das berichtet die Polizei am Montag. Den Inhalt, Zigarettenschachteln und Münzgeld, plünderten die Diebe auf einem Feldweg Richtung Aussichtsturm Heeseberg. Ersten Erkenntnissen nach hing der Automat in der Straße Hinter der Schmiede. Ein Spaziergänger hatte den aufgebrochenen Behälter am Sonntagmorgen in der Feldmark gefunden. Die Polizei Jerxheim bittet um Hinweise unter (05354) 994980.

