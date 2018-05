Radsportler gehen für kranke Kinder auf die Langstrecke

Der Nacken und der Hintern werden danach schmerzen. Soviel ist sicher. Am Samstag, 26. Mai, startet Rouven Oltmanns, Studioleiter von Actic Fitness in Schöningen, zu einer Mega-Radtour für den guten Zweck. Vom Badeland Wolfsburg aus geht es an einem Tag an die Ostsee nach Travemünde. Den Erlös der Spendensammlung, die mit dieser Tour verbunden ist, stiften die Athleten in diesem Jahr dem Verein „Kleine...