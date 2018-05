Potpourri aus Klassik und Musical

Kürzlich war in der Martin-Luther-Kirche in Büddenstedt ein außergewöhnliches Konzert zu hören. Annetta Müller, Nataliya Tome-Wöhe und Nina Sinitsyna gaben ihr Frühjahrskonzert zum Besten, das die begeisterten Zuhörer gleich zu Beginn in einen „Sommernachtstraum“ entführte. ...