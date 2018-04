Motorrad überbremst – Fahrer schwer verletzt

Jerxheim Ein 16 Jahre alte Motorradfahrer kam am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 244 mit seiner 125 Honda zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der junge Helmstedter die B 244 aus Jerxheim in Richtung Jerxheim-Bahnhof. In einer scharfen Linkskurve...