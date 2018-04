Jerxheimer Spielplatz nimmt Gestalt an

Ein Kletterturm in der Optik des Heesebergturms steht auf dem neuen Spielplatz in Jerxheim. Foto: Melanie Specht

Die Neugestaltung des Spielplatzes in Jerxheim schreitet voran. Auf dem Gelände wurden jetzt ein „Heeseberg-Kletterturm“ und eine Nestschaukel aufgestellt. Zudem wurde die Wegführung verändert.

Als nächstes sollen ein Bouleplatz und ein Pavillon mit Sitzmöglichkeiten entstehen. Dieser ermögliche es künftig den Zuschauern von Sportveranstaltungen, das Geschehen auf der Anlage in gemütlicher Atmosphäre zu verfolgen. So lautet der Plan des Jugend-, Sport-, Wohnungs- und Sozialausschusses rund um Marco Gritzan. Doch trotz der großen Fortschritte gebe es noch immer einiges zu tun.

„Wir haben für das Vorhaben 15 000 Euro in den Haushalt eingestellt und hoffen nun auf Genehmigung.“ Marco Gritzan, Vorsitzender des Jugend-, und Sozialausschusses.

„Als nächstes wollen wir das Gelände mit Solitärbäumen und Sträuchern bepflanzen“, erzählt der Ausschussvorsitzende. Die Aktion sei für Freitag,

20. April, ab 16.30 Uhr geplant und der Rat würde sich über eine rege Beteiligung der Bevölkerung sehr freuen, so Gritzan weiter.

Außerdem müsse die alte Schaukelanlage ersetzt werden. „Eine Fichte hat dem guten, alten Stück beim letzten Sturm den Rest gegeben“, bedauert Gritzan, der bereits Stiftungen kontaktiert habe, um Gelder für eine Neuanschaffung zu generieren. Geplant sei eine Doppelschaukel.

Doch damit scheint das Thema Spielplatz im Jerxheimer Rat noch lange nicht vom Tisch. Auch die Jüngsten aus Jerxheim-Bahnhof sollen einen neuen Spielplatz bekommen.

„Wir haben für das Vorhaben in Jerxheim-Bahnhof 15 000 Euro in den Haushalt eingestellt und hoffen, nach dessen Genehmigung anfangen zu können“, sagt Gritzan. Erste Überlegungen gebe es bereits. Etwa, den Spielplatz zu verlegen.

„Es erscheint uns sinnvoller, den neuen Spielplatz dann in Nähe des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) zu errichten“, so der Ausschussvorsitzende. Die Vorteile lägen auf der Hand: Aufgrund der Entfernung zur Straße käme man nicht nur um die Errichtung eines Zaunes herum und habe damit mehr Geld für Spielgeräte – durch die Nähe zum DGH erfahre der Spielplatz auch eine Aufwertung. Gleichzeitig könne das alte Areal in Jerxheim-Bahnhof in Bauland umgewandelt werden.