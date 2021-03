Herbert Groenke am Geländer im Steilbereich.

Velpke – Absturzsicherung am Krebsloch ist teilweise erneuert

Am Krebsloch, ein mit Wasser gefüllter Steinbruch im Landschaftsschutzgebiet der Velpker Schweiz, wurde in Teilen die Absturzsicherung erneuert. Das berichtet Herbert Groenke. Die Maßnahme sei wegen schadhafter sowie durch Vandalismus zerstörter Geländer nötig gewesen. Das Sturmtief Sabine habe im Jahr 2020 ebenfalls Geländer stark beschädigt.

Bauf behebt die Probleme

Zur Sicherheit der Spaziergänger und Besucher im Steilbereich des ehemaligen Steinbruchs wurden auf einer Länge von 140 Meter Erneuerungen am Geländer vorgenommen, so Groenke. Zur Behebung des Problems vorausgegangen seien zwei Anfragen von Groenke an den zuständigen Fachbereich im Velpker Rathaus. Die Reparatur und Umsetzung sei vom Bauhof der Samtgemeinde Velpke zügig ausgeführt worden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red