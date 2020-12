Krippenspiel fällt aus - Wendhausener haben besondere Idee

Wendhausen. Am Tag vor Heiligabend wurde der Weihnachtsgarten in Wendhausen eröffnet. Das Besondere: Er kann interaktiv besucht werden.

Analog und digital begegnen die Besucher im Pfarrgarten neben der evangelischen Kirche den sieben Hauptakteuren der Weihnachtsgeschichte. In Hordorf ist an der Kirche ebenfalls ein Weihnachtsgarten aufgebaut worden. Die evangelische Kirchengemeinde Hordorf-Essehof-Wendhausen will damit ein Corona-gerechtes Angebot als Alternative zu den sonst üblichen Krippenspielen in den Heiligabend-Gottesdiensten machen.

Wendhausener Ehepaar kümmert sich um Weihnachtsgärten

"Wir wollen den Menschen in dieser schwierigen Zeit auch ohne Krippenspiel am Heiligen Abend die Möglichkeit geben, sich mit der Weihnachtsgeschichte und ihrer Botschaft zu beschäftigen", erklärt Rosmarie Scheler, die die beiden Weihnachtsgärten in Wendhausen und Hordorf gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthias aufgebaut hat.

Der Weihnachtsgarten ist bewusst als Angebot für die ganze Familie konzipiert worden, er kann problemlos unter Einhaltung der Corona-Abstands- und Hygieneregeln besucht werden und steht allen Interessierten bis einschließlich 10. Januar offen.

Technische Hilfsmittel erzählen die Weihnachtsgeschichte

Auf großen Tafeln werden mittels einfach strukturierter, kindgerechter Texte Informationen zu den sieben Hauptakteuren der Weihnachtsgeschichte vermittelt. Zudem werden zu den unterschiedlichen Protagonisten Zitate aus der Bibel wiedergegeben. Über so genannte QR-Codes können die Besucher aber auch noch im Internet tiefer in die jeweilige Bibelstelle eintauchen.

Auch der Frage aller Fragen, wie denn Maria als Jungfrau einen Sohn gebären konnte, wird nachgegangen. Die Arbeit eines eigens dafür engagierten "Ermittlers" kann auf einem YouTube-Video verfolgt werden. Auch dazu, welche Rolle in der Weihnachtsgeschichte die Hirten und die Sterndeuter oder König Herodes spielten, gibt es auf analogem und digitalem Weg Informationen. Und wer gerne mal gemeinsam mit den Engeln die frohe Botschaft der Geburt Jesu besingen möchte, der kann sich über einen QR-Code einen Karaoke-Link zu "Oh du fröhliche" aus dem Internet herunterladen.

Der Familie Schütz, die das Angebot entworfen und gestaltet hat, ist eine kurzweilige, dennoch informative und inspirierende Version der Weihnachtsgeschichte gelungen. Die Weihnachtsgärten in Wendhausen und Hordorf lohnen sich als Ziel oder Zwischenstopp bei einem Spaziergang in der Zeit "zwischen den Jahren".