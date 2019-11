Feuerwehr Groß Twülpstedt weiht neues Gerätehaus ein

Während die Menschen in ganz Deutschland den 30. Jahrestag des Mauerfalls feierten, hatten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Groß Twülpstedt gleich vier weitere Anlass zur ausgelassenen Freude. Am Samstag weihten sie ihr neues Gerätehaus ein und nahmen zugleich drei Fahrzeuge offiziell...