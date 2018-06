Viel Lob für Velpker Kita-Konzept, ein Name wird noch gesucht

Lebensnah, ganzheitlich, kindorientiert – so soll es sein, das pädagogische Konzept der neuen Velpker Kindertagesstätte (Kita). Nicole Kindler als künftige Leiterin der Einrichtung stellte das Konzept am Donnerstag dem Kindertagesstätten-Ausschuss vor. Ausgerichtet ist das Konzept an den Gedanken, Erfahrungen und pädagogischen Grundsätzen von Friedrich Fröbel, dem Erfinder der Kindergärten. Fröbel, der...