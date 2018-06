Konzert mit Michael Strauss

Songs, die von den elementaren Kräften des Lebens erzählen, kraftvoll und berührend, in poetischen deutschsprachigen Texten, mit Humor und Tiefenschärfe. Das sind laut Vorankündigung die Stücke von Michael Strauss, die er am Freitag, 15. Juni, von 19 Uhr an in der St. Andreas-Kirche in Velpke,...