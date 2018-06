Wohnbau in Velpke boomt weiter

Der Wohnbau in Velpke geht voran: In einem angemessenen Tempo, wie Henning Glaser vom zuständigen Fachbereich Technische Dienste findet. Und das, obwohl – oder gerade weil – das Baugebiet „Försterwiese“ in Danndorf womöglich nicht zustande kommt, aus Gründen des Lärmschutzes. „Das entspannt die...