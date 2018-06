Bahrdorfer Rat berät über Kita

Bahrdorf Der Rat der Gemeinde Bahrdorf tagt am Montag, 4. Juni, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Rickensdorf. Themen unter anderem: Erneuerung der Heizung im DGH Rickensdorf, Erneuerung von Bushaltestellen in Mackendorf und Saaldorf, Siedlungsentwicklung in Mackendorf und Übertragung der Kita-Trägerschaft...