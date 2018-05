Anmelden für Rechtsberatung

Lehre Der Sozialverband VdK bietet wieder eine Beratung in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten an. Rechtsschutzleiter Sebastian Berg bietet im Rathaus Lehre eine Sprechstunde an, am Donnerstag, 31. Mai, von 14 bis 15 Uhr in der Marktstraße 10. Um telefonische Anmeldung...