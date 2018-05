Feuerwehr-Gerätehaus – Firma übernimmt restliche Arbeiten

Die Feuerwehr in Groß Twülpstedt hat ein neues Gerätehaus gebaut. Das soll in diesem Jahr fertig werden. In ihm stecken jede Menge Eigenleistungen. Doch nun geht den Kameraden die Puste aus, denn die Fläche um das Gebäude herum sowie die Auf- und Abfahrt auf die Landesstraße 322 für anfahrende...