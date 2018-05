Grundschulsanierung kostet 2,8 Millionen Euro

Es ist ein echter Brocken, den die Samtgemeinde Velpke da vor sich hat: Die Grundschule in Danndorf soll erweitert werden, und zwar für 2,85 Millionen Euro. Die Planungskosten für das Projekt belaufen sich auf 300 000 Euro. Dieses Geld war nicht im aktuellen Haushalt der Samtgemeinde vorgesehen, weshalb nun ein Nachtragshaushalt für 2018 her muss. Den segnete der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen in seiner jüngsten Sitzung am...