Fliegende Kita für Essenrode geplant

Eine fliegende Kita, wenn man so will, soll in Essenrode entstehen – sie ist als Ausweichlösung für die Kita Lehre Zwo gedacht, die später als erhofft eröffnen wird. Zum anderen soll sie aber auch als Puffer dienen – auch über die Zeit, bis die neue Kita in Lehre eröffnet, hinaus. So stellte...