80 Aussteller zeigen regionale Vielfalt

Am Samstag öffnet die Velpker Messe zum 15. Mal ihre Tore für das Publikum. 80 Austeller der heimischen Wirtschaft aus Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung und ein buntes Rahmenprogramm warten auf die Besucher. Mindestens 12 000 erhofft sich der Schirmherr der Messe, Malermeister Martin Bauermeister. Am Dienstagnachmittag nahm er an einem Pressegespräch der Werbegemeinschaft Samtgemeinde Velpke teil. Auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke war anwesend. Glaubt man seiner Vorhersage, dann könnte es was mit einem neuen Besucherrekord werden: Fricke sagte sommerliches Wetter voraus.

Wenngleich die Veranstalter um Messechef Dietrich Meyer erklärten, alles sei eigentlich wie gehabt, so wartet die Messe diesmal mit ein paar Neuerungen auf, etwa vier Neulingen unter den Ausstellern, das sind ein Klinkeranbieter, ein Anbieter süßer Bären, ein Stand für frische Kartoffelpuffer sowie ein Vertreter der portugiesischen Lebensart. Die kulinarischen Ausflüge in ferne Länder ändern nichts am Charakter der Messe.

„Die Messe stärkt den Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden.“ Martin Bauermeister, Schirmherr der Velpker Messe

Den brachte Schirmherr Bauermeister auf den Punkt: „Die Messe untermauert die Tendenz zur regionalen Vielfalt, stärkt den Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden, und sie hat einen enormen gesellschaftlichen Stellenwert“, gelte sie doch als Treffpunkt und Ort der zwischenmenschlichen Interaktion.

Gesucht: schönste Messefotos

Zu den Neuerungen in diesem Jahr zählt auch ein Fotowettbewerb, offen für alle. Gesucht werden die schönsten Bilder von der Messe. Die Fotos können ganz einfach mit dem Smartphone gemacht werden und gehen dann via Whats App an diese Telefonnummer: 01 76/ 59 71 98 94. Koordiniert wird der Wettbewerb von Sascha Mewes. Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein über 100 Euro. Wichtig für alle Fotografierlustigen: Pro Teilnehmer sind maximal zwei Bilder in geringer Auflösung erlaubt.

Preisausschreiben und Messelauf

Die Klassiker der Messe sind das Preisausschreiben der Werbegemeinschaft und der Messelauf des Velpker Sportvereins (VSV). Das Preisausschreiben sucht einen Lösungssatz mit 31 Buchstaben. Die sind an den Ständen der Messe verteilt. Die Messeflyer sind zugleich die Teilnahmekarten. Sie liegen zur Messe an den Ständen aus. Mehr als 100 Gutschein- und Sachpreise warten auf Gewinner. Den drei Erstplatzierten winken 500, 250 und 175 Euro.

Der Messelauf des VSV findet in diesem Jahr zum elften Mal statt. Alle Jahrgänge ab 2004 dürfen zehn Kilometer laufen, 1000 Meter lang ist der Kinder- und Jugendlauf für die Jahrgänge 2009 und jünger. Der Freizeitlauf für die Jahrgänge 2010 und älter geht über 2500 Meter. Parallel dazu gehen die Walker und Nordic Walker ab dem Jahrgang 2004 auf ihre Zehn-Kilometer-Strecke. Gestartet wird ab 10 Uhr im Fünf-Minuten-Takt.

VELPKER MESSE Die Messe auf dem Schützenplatz in Velpke beginnt am Samstag, 21. April, um 11 Uhr. Am Sonntag, 22. April, geht es um 10 Uhr mit dem Gottesdienst im Zelt los. An beiden Tagen ist die Messe bis 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung wird umrahmt von einem bunten Programm mit viel Musik und Tanz. Die Mitwirkenden kommen aus der Region.