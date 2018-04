Schule Lehre ermittelt ihre Jahrgangsbesten

Lebhaftes Treiben herrschte am Donnerstagvormittag in der Oberschulsporthalle, der Rosine, in Lehre. Insgesamt 160 Jungen und Mädchen der acht Klassen der Grundschule Lehre ermittelten im Wechsel ihre Jahrgangsbesten in einem Low-T-Ball-Turnier, eine vereinfachte Form des Tennisspiels. ...