Weil ich ständig Musik im Kopf habe, fallen mir in fast allen Lebenslagen Melodien ein. Beim Blick auf den wolkenverhangenen Himmel denke ich an Rudi Carrells „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Sein Hit von 1975 kam damals zur Unzeit, weil es kurz nach der Veröffentlichung eine Hitzewelle in Deutschland gab.

Das Original von Steve Goodman („The City of New Orleans“), interpretiert von dem berühmteren Folksänger Arlo Guthrie, hatte übrigens nichts mit dem Wetter zu tun.

Immer wieder drohen Unwetter

Heute sind die Vorhersagen der Meteorologen oft verbunden mit Warnungen und Analysen zum Klimawandel. Womit wir bei „Unwettern“ wären. Auch dazu gibt es schöne Klänge großer Meister. Wer die Strauss-Polka „Unter Donner und Blitz“ hört, freut sich schon nach wenigen Takten auf ein ordentliches Gewitter.

„Mit Musik geht alles besser“, wusste schon Rudi Schuricke und empfahl in diesem Schlager: „Öffne mit dem Notenschlüssel alle Türen weit und breit!“ Vertonte Lebensweisheiten, die gar nicht so abwegig sind.



