So schön kann Routine sein

Die Vorfreude auf die Rückkehr an die Planche, in meinem Fall die Tischtennisplatte, war riesig. Vermutlich so groß, wie Kinder die Gabe von Geschenken zu Weihnachten kaum mehr abwarten können. Sieben Monate lang war unsere Trainingsgemeinschaft gesprengt. Nach zwei nunmehr überstandenen Corona-Ausbruch-Wellen fügte sich das Kollektiv endlich wieder zusammen. Fast war es so wie früher. Einer kurzen Aufwärmphase folgte der Wettkampfbetrieb. Gnadenlos, ohne Rücksicht auf die eingerosteten Körper-Scharniere. Gut, dass die Abläufe jahrzehntelanger Übungsstunden verinnerlicht sind. Zwischen uns stand lediglich die ebenso einstudierte Hygiene-Vorgabe, Abstand zu wahren. Nach 90 Minuten waren alle happy über das Gefühl des Ausgelaugt-Seins. Anschließend unterhielten wir uns über weitere wichtige Dinge des Lebens: Eishockey und Fußball. Im Grunde genommen, hatte sich nichts verändert – und genau das war die schönste Erfahrung an diesem Abend.



=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs=tuspoh?Ifmntufeufs Obdisjdiufo=0tuspoh?- Nbjmt bo=tqbo dmbttµ#fnbjm#?kvfshfo/qbynbooAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?