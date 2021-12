Flüchtiger Fahrer rammt auf A2 mit seinem Pkw Streifenwagen

Der Fahrer eines Peugeot hat am Sonntag gegen 1.46 Uhr einen schweren Unfall auf der Autobahn 2 bei Königslutter verursacht, nachdem er vor der Autobahnpolizei geflüchtet ist. Die Beamten wollten das Auto, das in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war, kontrollieren.

An der Anschlussstelle Braunschweig-Ost verließ er die A2

Doch der Fahrer missachtete die Haltezeichen und gab Gas. An der Anschlussstelle Braunschweig-Ost verließ er die A2 und fuhr über die L295 und die Berliner Straße in Richtung Braunschweiger Innenstadt. An der Einmündung zum Gliesmaroder Bad wendete er seinen Pkw, touchierte eine Baustellenbarke und fuhr wieder stadtauswärts. Der Fahrer setzte seine Fahrt über die Ortschaften Lehre, Flechtorf, Beienrode und Glentorf fort. Kurz vor Königslutter krachte der Pkw dann in einen Streifenwagen, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Straße liegen.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Der Fahrer konnte mit leichten Verletzung vorläufig festgenommen werden. An dem Streifenwagen entstand ein Schaden von circa 7000 Euro. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Kfz-Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennens und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Des Weiteren soll er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, teilt die Polizei mit.

