Pferd in Königslutter hat West-Nil-Fieber

In Königslutter ist am Dienstag der Ausbruch des West-Nil-Fiebers bei einem Pferd amtlich festgestellt worden, das teilte der Landkreis Helmstedt am Mittwoch mit. Das betroffene Pferd sei bereits von den anderen Tieren des Bestandes separiert worden und die weiteren getesteten Tiere seien unauffällig gewesen. Es seien keine weiteren Maßnahmen eingeleitet worden. Das West-Nil-Fieber wird durch das West-Nil-Virus (WNV) ausgelöst. Vor allem Vögel und Pferde können sich infizieren, aber auch der Mensch. Bisher lagen die Schwerpunkte der Fälle in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Mit dem jetzt amtlich bestätigten Fall sei das Virus erstmals in Niedersachsen bei einem Pferd nachgewiesen worden.

Das West-Nil-Virus wird durch Mücken übertragen

Die Übertragung des Virus erfolgt ausschließlich durch blutsaugende Mücken. Im natürlichen Wirtskreislauf wird es zwischen Vögeln und Stechmücken übertragen. Menschen und Pferde können ebenfalls mit dem Virus infiziert werden, jedoch kann das Virus von ihnen nicht weiter übertragen werden.

WNV-Infektionen bei Vögeln und Pferden zählen in Deutschland zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen. Neben dieser Anzeigepflicht sind bislang keine weiteren tierseuchenrechtlichen Maßnahmen vorgeschrieben, so der Landkreis.

