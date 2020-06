Polizei Königslutter stoppt Fahrer von E-Scooter

In Königslutter stoppte die Polizei den Fahrer eines E-Scooters, der ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs war.

Einen 23 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der mit seinem elektrisch betriebenen Roller mit 30 Stundenkilometern unterwegs war, stoppte die Polizei Königslutter in der Nacht zu Montag. Der 23-Jährige war den Beamten um 0.50 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung.

Der E-Scooter war nicht versichert

Bei der Überprüfung habe sich gezeigt, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und sein Gefährt ohne Versicherungsschutz betrieben wurde. „Bitte beachten“, schreibt die Polizei: „Mit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung wurde das Führen von E-Scootern bis 20 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit erlaubt, es besteht keine Führerscheinpflicht beziehungsweise Pflicht zur Vorlage einer Mofa-Prüfbescheinigung, wenn die Fahrer mindestens 14 Jahre alt sind.