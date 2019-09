Unbekannter überfällt Lotto-Annahme in Süpplingen

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch gegen 13 Uhr eine Toto-Lotto-Annahme am Steinweg in Süpplingen überfallen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, soll der Täter beim Betreten des Geschäfts eine Maske über den Kopf gezogen und die Angestellte mit einem Messer bedroht haben. Sie öffnete die Kasse, aus der der Maskierte etwa 800 Euro genommen haben soll. Der Mann floh in unbekannte Richtung, das Überfallopfer blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben gibt es noch keine weiteren Informationen, die Ermittlungen dauern an. Ein Zeugenaufruf ist geplant.

