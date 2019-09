Eine Tonne Duckstein in Königslutter abgemeißelt

Einen sehr außergewöhnlichen Einsatz haben derzeit Mitarbeiter des Unterhaltungsverbandes Schunter (UVS) in der Lutter in Königslutter. In Schwerstarbeit müssen sie an der ehemaligen Wassermühle an der Mühlenstraße, in der das Wasserrad im Haus angebracht war und nicht außen, den Kalksinter...