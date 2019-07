Gute Laune beim Bürgerfest in Wolsdorf

Bestes Sommerwetter und gute Laune gab es reichlich beim Wolsdorfer Bürgerfest. Den Anfang machte das vom Wolsdorfer Sportverein am Samstag durchgeführte Kinderfest mit Kaffee- und Kuchennachmittag. Eine Party für alle Junggebliebenen folgte am Abend. Pünktlich am Sonntag um 10 Uhr konnte...