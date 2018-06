Glentorfer feiern mit der Rockkantine

Auf weitere zwei Tage Sommerfest freuen sich die Glentorfer an diesem Wochenende. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, 16. und 17. Juni, sind Besucher gern gesehen. So wird am Samstag ab 11 Uhr Bogenschießen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angeboten,...