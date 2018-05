90-Jähriger fuhr gegen Baum und starb

Noch am Unfallort auf der Landesstraße 290 zwischen Ochsendorf und Königslutter starb am Dienstag ein 90 Jahre alter Golf-Fahrer. Der aus Königslutter stammende 90-Jährige war nach Zeugenangaben gegen 9.55 Uhr in Richtung Königslutter unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgender Autofahrer hielt an, holte den nicht mehr ansprechbaren Fahrer aus dem Auto und versuchte noch, ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu reanimieren. Der PKW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 4.100 Euro.