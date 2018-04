Motorradfahrer übersieht Radfahrer und verletzt sich schwer

Die Polizei musste in Königslutter am Samstag zu einem schweren Unfall ausrücken.

Schwer verletzt wurde am Samstagmittag ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 8, wie die Polizei am Montag mitteilt. Nach Aussage von Beteiligten und Zeugen fuhr der Mann aus dem Landkreis Helmstedt mit seiner BMW R 1200 GS aus Beienrode kommend in Richtung Uhry. Gegen 16.45 Uhr wollte er einen in gleicher Richtung vor ihm fahrenden VW Passat überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 64 Jahre alten Radfahrer aus Königslutter, der auf seinem Rennrad unterwegs war. Der Motorradfahrer wollte dem Rennradfahrer ausweichen. Dabei zog er seine Maschine nach rechts und prallte gegen den rechts neben ihm befindlichen Passat, der von einem 35 Jahre alten Königslutteraner geführt wurde. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Dabei touchierte er den Radfahrer, der ebenfalls stürzte.

Der 65 Jährige Kradfahrer zog sich bei dem Sturz schwere, der 64 Jahre alte Rennradfahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch einen Rettungswagen ins Klinikum nach Helmstedt gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw des 35-jährigen Mannes aus Königslutter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Rennrad überstand den Unfall schadlos.