MMM auch am 1. Mai geöffnet

Das Museum Mechanischer Musikinstrumente (MMM) hat sowohl am Dienstag, 1. Mai, als auch am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 10. Mai, von11 bis 17 Uhr geöffnet. Jeweils um 11.30 Uhr findet eine öffentliche Führung mit Vorführung der Instrumente statt. Um15 Uhr gibt es an...