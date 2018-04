Gottesdienst mit Taizé-Gesängen

Königslutter Eine Taizé-Andacht findet am Freitag, 27. April, um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Königslutter statt. Im Mittelpunkt steht das Thema „Gott öffnet den Menschen die Augen, so dass sie ihre Welt und ihr Leben mit diesen Augen des Glaubens sehen“. Darauf bezieht sich auch...