Ralf Meyer ist der technische Geschäftsführer der Müllverbrennungsanlage TRV Buschhaus in Helmstedt. Betrieben wird der Komplex vom Hannoveraner Unternehmen Energy From Waste (EEW). Hier gibt Meyer den Blick in den etwa 10.000 Tonnen Müll (20.000 Kubikmeter) fassenden Bunker frei. © FMN | Eva Nick