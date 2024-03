Über den Abschluss des Glasfaserausbaus in der Samtgemeinde Heeseberg informierten (von links): htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann, Samtgemeindebürgermeister Philipp Ralphs und Bauamtsleiter Michael Kaminsky am Montag im Feuerschutzzentrum in Jerxheim. © FMN | Markus Brich