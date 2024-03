Helmstedt. Stefan Schmidt soll bei EEW die finanzielle Performance stärken. Hier steht, was Schmidt die Entscheidung leicht machte.

Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) hat Stefan Schmidt als neuen Chief Financial Officer (CFO) und dritten Geschäftsführer neben CEO Timo Poppe und COO Joachim Manns begrüßt. Von der Personalie berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung.

„Stefan bringt eine beeindruckende Mischung aus finanzieller Expertise und wirtschaftlichem Know-how mit“, sagt Timo Poppe, CEO von EEW. „Er wird mit seiner jahrelangen Erfahrung im Finanzbereich – von den klassischen Banken über die Beratung bis in die Industrie – maßgeblich dazu beitragen, unseren Transformationsprozess als tragende Säule der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Als CFO wird er unsere finanzielle Performance stärken und zum nachhaltigen Wachstum der EEW-Gruppe beitragen“, ist Timo Poppe überzeugt.

Unternehmen bedient sich moderner Finanzierungsinstrumente

„Ich freue mich, endlich offiziell Teil des EEW-Teams zu sein“, wird Stefan Schmidt, der neue CFO von EEW, in der Mitteilung zitiert. Innerhalb der Branche sei allen bewusst, was EEW leiste – im Abfall- und im Energiesektor, ergänzt er. Im Finanzsektor falle EEW auf, weil sich das Unternehmen sehr moderner Finanzierungsinstrumente bediene: Von der Platzierung eines Schuldscheins bis hin zur Emission einer grünen Anleihe mit Milliardenpotenzial. „Zusammen mit einem zukunftsträchtigen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftsmodell, das sich auch noch einem ESG-Risk-Rating unterzieht, war für mich die Entscheidung gefallen“, schildert Stefan Schmidt seine Motive für einen Wechsel zu EEW.

Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) ist nach eigener Darstellung eines der führenden Unternehmen in Europa auf dem Gebiet der thermischen Abfall- und Klärschlammverwertung. An den derzeit 17 Standorten der Unternehmensgruppe könnten rund fünf Millionen Tonnen Abfälle pro Jahr energetisch verwertet werden, heißt es weiter.

