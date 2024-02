Helmstedt. Die Stadt Helmstedt hatte einen Gartenwettbewerb ausgerufen und würdigt einen Gartenbesitzer für einen besonderen Aspekt.

Eine Gartenbank, drei stilvolle Kissen mit Gartenmotiv und ein Pflanzkorb mit ersten Frühlingsblühern ziert den Ratssaal in Helmstedt. Was ist da los? Atmosphäre schaffen für die Prämierung der Gewinner des Gartenwettbewerbs ist angesagt. Bürgermeister Wittich Schobert übergab während einer Feierstunde Urkunden an sieben Helmstedterinnen und Helmstedter, die erfolgreich am Gartenwettbewerb 2023 teilgenommen haben.

In seiner Begrüßung ging der Bürgermeister ausführlich auf das Thema Schottergärten ein und freute sich besonders, dass es Menschen in der Stadt gibt, die diesem Trend entgegenstehen und etwas Nachhaltiges für die Natur machen und mit ihrer Gartengestaltung zum Erhalt der Arten beitragen.

Gartenwettbewerb 2021 erstmals ausgelobt

Der Gartenwettbewerb, der 2021 auf Wunsch des Helmstedter Rates erstmals ausgelobt wurde, fand 2023 zum zweiten Mal statt. Die Sieger wurden durch eine Jury aus Vertretern von Politik und Verwaltung der Stadt sowie Mitgliedern von Umweltverbänden gewählt, die die Bewerber-Gärten in Augenschein genommen hat.

Über den ersten Preis freute sich Jan Harrsen, der sein Haus in der Gustav-Steinbrecher-Straße mit Schottergarten gekauft, jedoch in einen insektenfreundlichen Garten umgestaltet hat. „Gern habe ich Geld in die Hand genommen, um dem steinigen, sich im Sommer aufheizenden Garten ein neues klimafreundlicheres und naturnahes Gesicht zu geben“, erzählt er. Die Umwandlung seines Gartens war seinerzeit auch ein Bespiel für einen Fernsehbeitrag zum Thema Schottergärten.

Weitere Geehrte für naturnahe Gärten

Weitere Ausgezeichnete des Gartenwettbewerbs sind Birgit Marie Ricke und Dietmar Rösner mit jeweils gleicher Punktzahl und damit zwei zweiten Plätzen sowie Horst König, Karl-Heinz Broska, Helena Ewald und Björn Trautmann auf den folgenden Plätzen.

Bei dem Gartenwettbewerb ging es speziell um die Gestaltung von naturnahen (Vor-)Gärten und damit um Flächen, die einen möglichst vielfältigen Lebensraum für artenreiches Pflanzen- und Tierleben bieten. Bewertungskriterien waren unter anderem heimische Sträucher, Wildkräuter und Blütenpflanzen, Regenwassernutzung in Garten und Haus sowie Dach- und Fassadenbegrünung.

