Lehre. Die Postfiliale an der Eitelbrotstraße in Lehre schließt. Für seine Kündigung nennt Betreiber Olaf Ehlers gleich mehrere Gründe.

Der Filialbetrieb der Deutschen Post in Lehre wird am 20. März eingestellt. Betreiber Olaf Ehlers hat den Vertrag gekündigt und führt mangelnde Wirtschaftlichkeit sowie Personalprobleme als Gründe für das Ende des Angebots von Postdienstleistungen in seinem Ladengeschäft an der Eitelbrotstraße an. Eine Ersatzlösung wurde bisher noch nicht gefunden.