Helmstedt. Bund investiert im Kreis Helmstedt 90 Millionen Euro, um zukunftsfähige Strukturen zu ermöglichen. Wie die aussehen, lesen Sie hier.

Das Landeskabinett hat sich am Dienstag mit dem Kohleausstieg in der Region Wilhelmshaven-Friesland und im Landkreis Helmstedt befasst. Einmal jährlich berichten Regionalministerin Wiebke Osigus und Wirtschaftsminister Olaf Lies dem Kabinett über den Einsatz der Strukturhilfen des Bundes, teilt die Niedersächsische Staatskanzlei mit. Während in Wilhelmshaven einst zwei Steinkohlekraftwerke betrieben wurden, wurde im Landkreis Helmstedt Braunkohle abgebaut, heißt es. Bis 2038 stehen demnach für Wilhelmshaven-Friesland 157 Millionen Euro und für Helmstedt 90 Millionen Euro aus den Strukturhilfen des Bundes zur Verfügung, um zukunftsfähige Strukturen zu ermöglichen.